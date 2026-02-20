Adnkronos News

Sanremo, per bookies Tommaso Paradiso e Sayf i favoriti fra i debuttanti

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Manca ormai pochissimo all’inizio della 76ma edizione del Festival di Sanremo e la curiosità cresce anche attorno a chi affronta per la prima volta il palco più prestigioso della musica italiana. Come se la caveranno i debuttanti? Secondo gli esperti Sisal, tra i nuovi protagonisti in gara emergono alcuni artisti che hanno maggiori probabilità di piazzarsi nella Top5 della classifica finale. 

Factory della Comunicazione

Chi sono quindi i debuttanti con più chance di avvicinarsi a questo piazzamento? Ottime le probabilità per Tommaso Paradiso e Sayf che rispettivamente offerti a 1,33 e 1,65 sembrerebbero avere tutte le carte in regola per conquistare l’impresa. A fargli compagnia c’è anche Eddie Brock a 4,50. Seguono Luchè, il duo Maria Antonietta Colombre e Tredici Pietro, tutti offerti a 6,00, rincorsi da Nayt, la cui posizione in Top5 è proposta a 7,50. Una scalata possibile, ma più complessa. Partono invece da sfavoriti Sal Da Vinci, proposto a 9,00, e Bambole di Pezza, la cui presenza tra i primi cinque è data a 25,00. Chiude il quadro dei debuttanti Samurai Jay: il suo piazzamento nella cinquina pagherebbe 50 volte la posta.  

In un Sanremo dove l’esperienza pesa, ma la capacità di sorprendere degli esordienti può fare la differenza – come abbiamo visto l’anno scorso con Olly, Lucio Corsi e Brunori Sas – i debuttanti si preparano alla sfida.  

spettacoli

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Che ne sarà di Fergie, Beatrice ed Eugenia dopo l’inchiesta su Andrew e…

Adnkronos News

Deromedis: “Io ultima medaglia azzurra a Milano Cortina? Farò la mia gara senza…

Adnkronos News

Acca Larenzia, tutti prosciolti dal gup per i saluti romani

Adnkronos News

Da Alyssa Milano a Sharon Stone, Hollywood in lutto per Eric Dane

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.