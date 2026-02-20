NewsCalcioSu X.com

Rischio giallo, il Verona ospiterà il Napoli e contro il Sassuolo dovrà stare attento ai diffidati

By Giuseppe Sacco
Questa la situazione

 

Indisponibili: Gagliardini (da valutare), Belghali (da valutare) Valentini (da valutare), Bernede (da valutare), Lovric (da valutare), Lirola (da valutare), Serdar (stagione finita)

Diffidati: Orban

