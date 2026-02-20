Adnkronos News

Referendum giustizia, sondaggio: affluenza decisiva, due scenari opposti

(Adnkronos) – Partita ancora aperta per il referendum sulla riforma della giustizia giustizia, almeno secondo l’ultimo sondaggio Youtrend per Sky TG24 a un mese dalla consultazione in programma il 22 e 23 marzo 2026. 

Secondo il rilevamento, molto dipenderà da quanti andranno al voto. Al momento il Sì è in testa con il 51,0% nello scenario con affluenza alta (59,6%, includendo coloro che voterebbero sicuramente o probabilmente) e il No è avanti al 51,5% in quello con affluenza bassa (48,0%, considerando solo coloro che voterebbero sicuramente). 

C’è un trend da evidenziare rispetto al precedente sondaggio reso noto l’11 febbraio. Il No è cresciuto di 1,6 punti nello scenario con affluenza alta e di 0,4 in quello con affluenza bassa. 

