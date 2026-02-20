Per Rrahmani e Neres, oggi ai box, c’è un rischio concreto: ecco quale!

Gli infortuni non danno tregua al Napoli, costretto a convivere sin da inizio stagione con i pesanti stop di molti dei suoi uomini-chiave. Attualmente, stando al quotidiano Il Mattino, sono sei gli azzurri ai box: il più vicino al rientro, forse già contro l’Atalanta, è Scott McTominay. Per gli altri il cronoprogramma dei rientri pare assai più complesso, e per due elementi della rosa l’annata potrebbe essere già terminata.

In tal senso, gli indiziati sono Amir Rrahmani e David Neres. Il kosovaro si è fermato contro la Roma per la terza volta in stagione e lo staff medico valuterà un possibile via libera solo verso fine aprile, stesso discorso per il brasiliano out da circa un mese. Per entrambi aleggia l’ipotesi di stagione finita, con una decisione condivisa col club: rientrare per le ultime gare o puntare direttamente al ritiro estivo. La qualificazione alla prossima Champions League, obiettivo minimo degli azzurri, dovrà tenere ancora conto di queste problematiche.