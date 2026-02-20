Napoli, la presenza di McTominay si deciderà all’ultimo. In difesa riecco Juan Jesus

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto sul Napoli, atteso dalla sfida sul campo dell’Atalanta in programma domenica prossima. Il principale dubbio di formazione è legato alla presenza, o meno, di Scott McTominay: lo scozzese – già assente contro Como e Roma – sta benino e saranno gli ultimi due allenamenti fra oggi e domani a far capire ad Antonio Conte se varrà la pena di azzardare o anche no, consapevoli che in casi del genere la soglia del dolore non deve essere sfiorata.

La certezza, in difesa, è rappresentata dal ritorno di Juan Jesus (squalificato contro i giallorossi). Oltre al brasiliano, davanti a Milinkovic-Savic agiranno Beukema e Buongiorno. Se lo scozzese sarà del match, Politano verrebbe dirottato sulla fascia, poi Elmas e Vergara alle spalle di Hojlund. Piano B, quello senza Scott: Elmas in mezzo al fianco di Lobotka mentre a far compagnia a Vergara uno tra Politano o Alisson Santos, decisivo appena una settimana fa nel 2-2 agli uomini di Gasperini.