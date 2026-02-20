Adnkronos News

Milano Malpensa, una pista chiude per due mesi: voli spostati a Linate

Chiude per quasi due mesi una delle due piste dell’aeroporto di Malpensa. Tra il 16 marzo e il 9 maggio la pista 35L/17R dell’aeroporto di Milano verrà chiusa temporaneamente per consentire interventi di manutenzione straordinaria e innovazione tecnologica dell’infrastruttura. L’aeroporto resterà regolarmente operativo.  

I lavori riguarderanno il rifacimento della pavimentazione della pista e delle superfici per il rullaggio degli aeromobili. Verranno svolti anche interventi di ammodernamento degli impianti tecnologici (AVL), previsti nel ciclo di vita delle infrastrutture e finalizzati a garantire nel tempo elevati standard di sicurezza e affidabilità operativa. Prevista anche la completa sostituzione dell’impianto di illuminazione con nuove lampade a led e l’installazione di un nuovo sistema di monitoraggio delle luci. Gli interventi interesseranno anche parte delle vie di rullaggio, rendendo necessarie alcune modifiche alle consuete modalità di gestione della movimentazione a terra degli aeromobili. I lavori, eseguiti 7 giorni su 7 h24, rientrano nella pianificazione prevista dal ciclo di vita utile delle infrastrutture. 

Lo rendono noto Enac e Sea che hanno messo in campo, in raccordo con ENAV, Assoclearance e i vettori, una serie di azioni volte ad assicurare il massimo impegno per una gestione coordinata delle attività, con l’obiettivo di minimizzare gli impatti sull’operatività e garantire la continuità del servizio nel rispetto dei più elevati standard di sicurezza. “La nostra priorità assoluta – ha dichiarato il presidente Enac Pierluigi Di Palma – è tutelare i passeggeri, nella consapevolezza che si tratta di lavori volti al miglioramento continuo delle infrastrutture e dei servizi. Garantiamo il diritto alla mobilità dei cittadini limitando al minimo i giorni di chiusura della pista e riprogrammando i voli su Linate: una soluzione concreta per azzerare i disagi e assicurare la continuità del servizio”. “I lavori programmati su una delle piste di Milano Malpensa rientrano in un piano di investimenti strutturato per garantire nel tempo solidità infrastrutturale, sicurezza e affidabilità operativa dello scalo, rafforzandone la competitività” – ha dichiarato Armando Brunini, Amministratore Delegato di SEA Milan Airports. – “La pianificazione anticipata degli interventi permette di contenere al minimo l’impatto sull’utenza e di assicurare continuità operativa e qualità del servizio per i passeggeri del sistema aeroportuale milanese”. 

Contemporaneamente Enac ha incrementato la capacità operativa di Milano Linate – in via esclusivamente temporanea e limitatamente al periodo di chiusura della pista di Malpensa -, così da consentire la temporanea riallocazione di una parte del traffico storico operato da Milano Malpensa. In particolare, la capacità dell’aeroporto di Milano Linate, fissata a 18 movimenti orari, è stata elevata fino a un massimo di 8 movimenti aggiuntivi/ora, solo per i voli da/per destinazioni Schengen, operati con aeromobili narrow-body. Nell’ambito della nuova capacità temporanea, l’effettivo utilizzo, finora, è pari a 2 movimenti aggiuntivi all’ora, solo in alcune fasce orarie.  

