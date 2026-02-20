Adnkronos News

Milano Cortina, Vonn mostra la gamba dopo le operazioni: “Dolore difficile da gestire”

(Adnkronos) – “Solo un breve aggiornamento… il mio ultimo intervento è andato bene. Ci sono volute poco più di 6 ore. Mi sto riprendendo dall’operazione, ma il dolore è difficile da gestire. Sto facendo lenti progressi, ma spero di poter uscire presto dall’ospedale. Grazie a tutti per il supporto”. Lindsey Vonn ha aggiornato così i suoi tifosi sui social dopo l’ultimo intervento, legato alla spaventosa caduta in discesa a Milano Cortina 2026. La campionessa americana ha pubblicato su Instagram le foto delle lastre dopo l’operazione.  

La campionessa americana è rientrata in America dopo l’infortunio alle Olimpiadi invernali e i delicati interventi effettuati in Italia. Come visto già negli ultimi giorni, Vonn ci ha tenuto anche stavolta ad aggiornare gli appassionati sulle sue condizioni, mostrando le lastre dell’operazione. L’ultimo momento (almeno per ora) di un calvario che aveva già visto 4 operazioni in sei giorni.  

 

