Adnkronos News

Milano-Cortina, Buonfiglio (Coni): “Molta soddisfazione per medagliere”

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Dai Giochi Invernali di Milano-Cortina “Portiamo a casa tutto. L’Italia è un grande paese non da oggi, ma da sempre e siamo riusciti a mettere in mostra quello che sappiamo fare bene”. Nel medagliere “quattro anni fa eravamo undicesimi, oggi stiamo combattendo con Norvegia e Stati Uniti. C’è molta soddisfazione”. Lo ha detto oggi il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, a margine della sigla del protocollo tra Coni e Conai per la sostenibilità degli eventi sportivi, oggi a Milano. 

Factory della Comunicazione

“Stiamo vincendo tanto, e quando accade è un piacere mettersi il distintivo della squadra che vince. È questo che ci rende fieri e orgogliosi di rappresentare gli italiani e le italiane che ci seguono”. 

“Noi avevamo un obbligo” a queste Olimpiadi “essere condannati a vincere”. Ha continuato. “Stiamo strabiliando il mondo in tutto e per tutto – ha poi aggiunto Buonfiglio -. Tutto questo, per essere valorizzato, necessitava di tante vittorie ed è per questo che siamo condannati a vincere, per mantenere alta l’attenzione ed essere un modello da imitare”. 

“Le atlete e gli atleti italiani si meritano le medaglie che stanno vincendo e nonostante le pressioni, il sistema sportivo Italia sta continuando a funzionare molto bene”. 

“Non è facile perchè questa è un’ulteriore prova, ma quello che accadrà stasera è merito delle atlete”. Ha con tinuato il presidente del Coni rispondendo a una domanda dei giornalisti che gli hanno chiesto se fosse possibile una tripletta d’oro per la pattinatrice Francesca Lollobrigida. 

“Le stesse batterie eliminatorie son odelle gare importantissime – ha poi aggiunto -. Non è come gareggiare in Italia, chi arriva qui lo fa per vincere e ogni batteria e semifinale richiede il massio impegno”. Sull’ovale ghiacciato tutto può succedere: “Ci sono delle variabili da considerare, qualcuno che ti viene addosso o che vuole fare una scorrettezza”. Ha concluso 

 

sostenibilita

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Cannabis, cannabidiolo nuovo alimento: ecco limite provvisorio per assunzione sicura

Adnkronos News

Iran: “Bozza di accordo con Usa pronta entro 2-3 giorni”

Adnkronos News

Latte di cocco, fichi secchi e avocado: i ‘super food’ dimenticati. Ecco…

Adnkronos News

Csaq Monti, sopralluogo per la ripartenza, riapertura prevista entro fine febbraio

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.