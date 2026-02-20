McTominay sull’inizio di carriera: “Sono sempre stato un centrocampista, critiche non hanno influito!”

Nel corso dell’intervista rilasciata ai microfoni del Corriere dello Sport, Scott McTominay ha parlato dei suoi inizi di carriera. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni.

Factory della Comunicazione

Quando hai iniziato al Manchester United giocavi attaccante, come ho letto da qualche parte, o sempre a centrocampo?

«Sono sempre stato un centrocampista, un numero 8 che può fare un po’ di tutto: inserirsi, ma anche aiutare la squadra nella costruzione, nella difesa, uno che dà una mano ai compagni insomma».



Cinque anni fa fosti criticato perché difendevi troppo.

«È vero… Le critiche fanno parte del calcio, l’ho sempre saputo e non mi sono mai offeso. Fa parte del lavoro dei giornalisti, dei media, dei social… è normale. Però non influiscono sul modo in cui gioco o su come vedo la partita. Non mi fanno star sveglio la notte. Il giudizio della gente è importante, ma le parole che contano realmente sono quelle dell’allenatore: se giochi e stai facendo ciò che lui ritiene sia giusto, sei a posto».



