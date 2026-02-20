NewsCalcioNapoli

McTominay esalta Conte: “Con lui devi dare il massimo”. E su Hojlund: “Ha un grande futuro”

By Sara Di Fenza
Scott McTominay, centrocampista del Napoli, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport affrontando diversi argomenti, tra cui il rapporto con il tecnico Antonio Conte. Ecco cosa ha detto a riguardo: “Ci alleniamo molto, lavoriamo duramente, questo spiega il successo dell’anno scorso, la vittoria del campionato e della Supercoppa. Il lavoro che fai a porte chiuse emerge nelle partite. Antonio è un grande allenatore, molto forte, appassionato, conosce benissimo il calcio. È diverso da chiunque altro io abbia avuto in passato … Il senso d’incertezza che infonde: con lui devi dare il massimo o hai un problema”. Il centrocampista scozzese ha poi parlato anche del grande momento del compagno Rasmus Hojlund: “È un grande. Un amico. Sono vicino anche a Billy (Gilmour), Rasmus, Sam Beukema, Kevin (De Bruyne), Rome. Rasmus è cresciuto molto da quando l’avevo visto la Manchester, è più forte e veloce. Ha un grande futuro e sono felice per lui”. In chiusura, McTominay ha fatto riferimento alle difficoltà legate ai numerosi infortuni che hanno colpito il Napoli: “Difenderò sempre la squadra. In momenti di difficolta e con tanti infortuni e difficile per l’allenatore e lo staff trovare il giusto equilibrio e il modo migliore di giocare. Abbiamo avuto sfortuna, non è una scusa, è solo una spiegazione seria e va accettata”.

