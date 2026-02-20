McTominay esalta Conte: “Con lui devi dare il massimo”. E su Hojlund: “Ha un grande futuro”

Scott McTominay, centrocampista del Napoli, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport affrontando diversi argomenti, tra cui il rapporto con il tecnico Antonio Conte. Ecco cosa ha detto a riguardo: “Ci alleniamo molto, lavoriamo duramente, questo spiega il successo dell’anno scorso, la vittoria del campionato e della Supercoppa. Il lavoro che fai a porte chiuse emerge nelle partite. Antonio è un grande allenatore, molto forte, appassionato, conosce benissimo il calcio. È diverso da chiunque altro io abbia avuto in passato … Il senso d’incertezza che infonde: con lui devi dare il massimo o hai un problema”. Il centrocampista scozzese ha poi parlato anche del grande momento del compagno Rasmus Hojlund: “È un grande. Un amico. Sono vicino anche a Billy (Gilmour), Rasmus, Sam Beukema, Kevin (De Bruyne), Rome. Rasmus è cresciuto molto da quando l’avevo visto la Manchester, è più forte e veloce. Ha un grande futuro e sono felice per lui”. In chiusura, McTominay ha fatto riferimento alle difficoltà legate ai numerosi infortuni che hanno colpito il Napoli: “Difenderò sempre la squadra. In momenti di difficolta e con tanti infortuni e difficile per l’allenatore e lo staff trovare il giusto equilibrio e il modo migliore di giocare. Abbiamo avuto sfortuna, non è una scusa, è solo una spiegazione seria e va accettata”.

Factory della Comunicazione