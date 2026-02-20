XCalcioNews

McT, ricordiamo il suo cammino nel calcio europeo prima di Napoli

Il calcio è diventato soft, da  ragazzo mi hanno insegnato altro

McTominay

Scott Francis McTominay  è nato a Lancaster,  in Inghilterra, l’8 dicembre 1996. Cresciuto nelle giovanili del Manchester United,  ha esordito in Premier  il 17 maggio 2017, sostituendo Juan Mata contro l’Arsenal.  La stagione seguente  ha debuttato in Champions.  Con i Red Devils ha messo insieme 255 presenze  e 29 gol prima di passare al Napoli il 30 agosto del 2024, esordio in A il 15 settembre: a oggi conta 57 presenze e 18 reti. Nazionale scozzese per scelta compiuta il 4 marzo 2018 (il padre è scozzese  di Helensburgh), è arrivato  a 67 presenze e 14 centri. Fonte: CdS

