McT, ricordiamo il suo cammino nel calcio europeo prima di Napoli

McTominay

Scott Francis McTominay è nato a Lancaster, in Inghilterra, l’8 dicembre 1996. Cresciuto nelle giovanili del Manchester United, ha esordito in Premier il 17 maggio 2017, sostituendo Juan Mata contro l’Arsenal. La stagione seguente ha debuttato in Champions. Con i Red Devils ha messo insieme 255 presenze e 29 gol prima di passare al Napoli il 30 agosto del 2024, esordio in A il 15 settembre: a oggi conta 57 presenze e 18 reti. Nazionale scozzese per scelta compiuta il 4 marzo 2018 (il padre è scozzese di Helensburgh), è arrivato a 67 presenze e 14 centri. Fonte: CdS