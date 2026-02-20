Maltempo, allerta arancione oggi in Calabria e gialla in 5 regioni

(Adnkronos) –

Piogge, venti forti e mareggiate: ancora maltempo sull’Italia e soprattutto al Sud. Oggi venerdì 20 febbraio è allerta arancione in una regione e gialla in altre cinque.

L’Italia è infatti interessata da una nuova perturbazione, verosimilmente l’ultima di una lunga serie. La saccatura di origine atlantica che sta attraversando la nostra penisola determinerà una notevole intensificazione della ventilazione nord-occidentale al Sud, nonché diffuse precipitazioni che insisteranno prevalentemente sui settori tirrenici meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, la Protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte, alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche.

L’avviso prevede dalle prime ore di oggi venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali sulla Sicilia, specie settori occidentali e meridionali, e sulla Calabria, specie settori montuosi. Forti mareggiate lungo le coste esposte. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di oggi allerta arancione sui settori tirrenici della Calabria. Valutata inoltre allerta gialla su parte di Friuli Venezia Giulia, Umbria, Basilicata, Sicilia, sull’intero territorio della Campania e sui restanti settori della Calabria.

Dopo questo passaggio il nostro Paese potrà godere di una tregua di almeno 5-6 giorni, con il ritorno di condizioni migliori, di stampo anticiclonico.

