Le prime mosse di Conte: attesa per McTominay

Sul fronte formazione, Conte aspetta notizie su McTominay. In difesa, assente Rrahmani, tornerà Juan Jesus (squalificato con la Roma), con Beukema e Buongiorno a completare la linea a tre davanti a Milinkovic-Savic.
A centrocampo Politano rientrerà dal primo minuto a destra, Spinazzola agirà a sinistra. In mezzo Lobotka attende di conoscere il compagno: possibile opzione Gilmour dopo il rientro con la Roma.
In attacco tutto dipende da McTominay:
Se recupera, Elmas giocherà a sinistra nel tridente con Vergara a destra e Hojlund punta centrale.
Se non ce la fa, si apre il piano B: ballottaggio tra Alisson e Giovane (con Vergara spostato a sinistra).
Entrambi si sono messi in luce nell’allenamento congiunto contro il Portici, con quattro gol per l’ex Verona, che all’Atalanta aveva già segnato al Bentegodi.
Ora tocca al campo: a Bergamo il Napoli deve cambiare marcia.