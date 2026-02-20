A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto Massimiliano Gallo:

“Il gesto di Fabregas?

Non so cosa stia accadendo in Italia, ma ci sono cose scorrettissime. Il gesto di Fabregas non l’ho quasi mai visto su un campo di calcio. E non succede nulla. Non solo l’arbitro sbaglia, espellendo il povero Allegri. E ci siamo sorbiti scuse ipocrite di Fabregas e nessuno ne ha parlato.

Sono rimasto sconvolto da Open VAR dove è andato un delegato di Rocchi, ha detto che la prima ammonizione di Kalulu su Barella era giusta. Quando lo stesso Bordocam viene dimostrato che Kalulu non lo tocca proprio a Barella, ma è il giocatore nerazzurro che va sul bianconero. E poi soprattutto, lo sport ha delle proprie regole. Il calcio è un business, ma è uno sport e ci sono delle regole. Se non vengono rispettate delle regole, siamo allo snaturamento”.