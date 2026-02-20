NewsCalcioNapoli

I numeri contro le big e il calendario

Negli scontri diretti contro le prime della classe il Napoli ha raccolto 11 punti: vittorie contro Inter, Juventus e Roma (in trasferta), sconfitte solo contro Milan e Juve fuori casa. All’andata contro l’Atalanta finì 3-1, nella prima gara dopo la svolta tattica di novembre. Anche stavolta la Dea rappresenta uno snodo cruciale nella corsa Champions. Da qui alla fine, oltre all’Atalanta, gli azzurri affronteranno soltanto Milan e Lazio tra le big. Sulla carta il resto del calendario è più abbordabile, ma le insidie non mancano: basti pensare ai pareggi interni contro Verona e Parma a inizio 2026. La parola chiave resta concentrazione: blindare il quarto posto, tornare subito in Champions e restare a ridosso delle milanesi.

