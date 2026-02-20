NewsCalcioRassegna Stampa

(Grafico) Le possibili formazioni di Atalanta/Napoli secondo il CdS

A Bergamo, aspettando novità su McTominay, Conte punterà sui soliti noti dovendo però rinunciare all’infortunato Rrahmani. Tornerà Juan Jesus in difesa, squalificato con la Roma. Beukema e Buongiorno completeranno la linea a tre con Milinkovic-Savic in porta. A centrocampo il rientro di Politano dal primo minuto a destra con Spinazzola dall’altra parte, in mezzo Lobotka aspetta di conoscere il suo compagno (e come soluzione in più ora c’è anche Gilmour, rientrato con i giallorossi). Elmas, comunque vada, scalpita: se McT recupera, Eljif tornerà come sempre a sinistra del tridente con Vergara a destra e Hojlund unica punta. Viceversa, al suo posto ballottaggio aperto tra Alisson o Giovane (con Vergara a sinistra), ovvero due dei protagonisti dell’allenamento congiunto di mercoledì col Portici. Quattro gol per l’ex Verona che all’Atalanta, tra l’altro, aveva già segnato al Bentegodi.

 

 

