Gazzetta – Conte ritrova il suo guerriero, l’infiammazione di McT sembra sparita

Aggrappati a Scott, ora più che mai. C’è un posto Champions da blindare, l’Atalanta da respingere e magari anche da tagliar fuori nella volata per l’Europa più nobile. Per questo, il recupero di McTominay diventa prioritario, per il Napoli e per Antonio Conte. Senza Scott non si canta messa: zero vittorie in stagione, una sconfitta in casa del Torino e due pareggi, contro la Roma domenica scorsa in campionato e contro il Como in Coppa Italia. Il Napoli ha bisogno del suo guerriero, in una sfida che potrebbe indirizzare nettamente il futuro. L’emergenza non accenna a placarsi e ora ha dimezzato gli uomini in difesa, ma in mezzo al campo gli azzurri iniziano a rifiatare: Gilmour è rientrato contro la Roma, Anguissa dovrebbe farlo entro un paio di settimane. Scott, invece, punta a esserci già a Bergamo, dove un anno fa firmò la rimonta azzurra nel primo tempo.

Dominante

McTominay si è fermato all’intervallo contro il Genoa, dopo aver giocato oltre venti minuti zoppicando. Ha stretto i denti nella difficoltà, propiziando il pari di Hojlund e poi trovando la gioia personale con una gran conclusione dalla distanza. Scott ha aggiunto valore al suo rendimento, nella mediana a due, accanto a Lobotka, è diventato ancora più decisivo. Non tanto in termini di reti – che comunque non mancano mai – ma per presenza e peso specifico nelle due fasi di gioco. Lo scozzese è un maratoneta prestato al pallone, corre in media quasi 12 chilometri a partita e non si ferma mai. Primo a difendere, primo a lanciarsi nell’area avversaria alla ricerca del gol. Adesso, come aveva consigliato papà, ha cominciato pure a calciare da fuori con maggior insistenza. Un centrocampista completo, che sa cucire il gioco e recuperare palloni. Che pressa, raddoppia, si inserisce, muove le difese avversarie. La sua presenza cambia il Napoli, che col guerriero scozzese si sente al sicuro. Almeno in Italia, dove la sua fisicità resta ancora straripante e dominante.