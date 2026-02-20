Gazzetta – Conte ritrova il suo guerriero, l’infiammazione di McT sembra sparita

Aggrappati a Scott, ora più che mai. C’è un posto Champions da blindare, l’Atalanta da respingere e magari anche da tagliar fuori nella volata per l’Europa più nobile. Per questo, il recupero di McTominay diventa prioritario, per il Napoli e per Antonio Conte. Senza Scott non si canta messa: zero vittorie in stagione, una sconfitta in casa del Torino e due pareggi, contro la Roma domenica scorsa in campionato e contro il Como in Coppa Italia. Il Napoli ha bisogno del suo guerriero, in una sfida che potrebbe indirizzare nettamente il futuro. L’emergenza non accenna a placarsi e ora ha dimezzato gli uomini in difesa, ma in mezzo al campo gli azzurri iniziano a rifiatare: Gilmour è rientrato contro la Roma, Anguissa dovrebbe farlo entro un paio di settimane. Scott, invece, punta a esserci già a Bergamo, dove un anno fa firmò la rimonta azzurra nel primo tempo.
Dominante
McTominay si è fermato all’intervallo contro il Genoa, dopo aver giocato oltre venti minuti zoppicando. Ha stretto i denti nella difficoltà, propiziando il pari di Hojlund e poi trovando la gioia personale con una gran conclusione dalla distanza. Scott ha aggiunto valore al suo rendimento, nella mediana a due, accanto a Lobotka, è diventato ancora più decisivo. Non tanto in termini di reti – che comunque non mancano mai – ma per presenza e peso specifico nelle due fasi di gioco. Lo scozzese è un maratoneta prestato al pallone, corre in media quasi 12 chilometri a partita e non si ferma mai. Primo a difendere, primo a lanciarsi nell’area avversaria alla ricerca del gol. Adesso, come aveva consigliato papà, ha cominciato pure a calciare da fuori con maggior insistenza. Un centrocampista completo, che sa cucire il gioco e recuperare palloni. Che pressa, raddoppia, si inserisce, muove le difese avversarie. La sua presenza cambia il Napoli, che col guerriero scozzese si sente al sicuro. Almeno in Italia, dove la sua fisicità resta ancora straripante e dominante.
In miglioramento
In questi giorni, tutto ruota intorno a Scott, che continua il lavoro differenziato ma che è in netto e costante miglioramento fisico. L’infiammazione al gluteo è quasi sparita del tutto e McTominay ha voglia di riprendersi il suo posto in mezzo al campo, per spingere gli azzurri sempre più in alto. Domenica sera, prima della sfida contro la Roma, è sceso negli spogliatoi a dare la carica ai compagni, per farsi sentire a tutti la sua vicinanza. Ha dispensato consigli, poi si è accomodato in tribuna, a soffrire insieme agli altri 50 mila spettatori del Maradona.
