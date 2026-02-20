NewsCalcioIn Evidenza

Filippo Maggi: “Ecco la probabile formazione dell’Atalanta”

By Emanuele Arinelli
0

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto Filippo Maggi:

 

 

Factory della Comunicazione

“Come sta l’Atalanta?

L’Atalanta è mediamente serena, dopo quel piccolo passaggio a vuoto in Champions. L’Atalanta di Palladino ha uno storico importante, perché sarebbe da terzo posto da quando c’è il mister. È ancora possibile la qualificazione in Champions. La gara di Dortmund ha dimostrato che la squadra va in difficoltà, andando a giocarsela uomo contro uomo non era facile. In uno stadio così, se dopo pochi minuti prendi gol è chiaro che diventa più difficile.

 

 

Mi ha molto impressionato Alisson Santos, il giocatore fondamentale del Napoli è Neres. Se il Napoli trova un calciatore simile, può rappresentare un’arma in più per Conte. Sia che giochi dall’inizio o a gara in corso è difficile da limitare.

La probabile formazione anti-Napoli è la seguente: Carnesecchi tra i pali; Djimsiti, Scalvini e Ahanor; Bernasconi e Zappacosta sulle fasce; Ederson e De Roon a centrocampo; Krstovic in attacco e alle sue spalle Pasalic e Zalewski”.

Potrebbe piacerti anche
News

“Il gesto di Fabregas non l’ho quasi mai visto su un campo di…

News

Atalanta e Napoli sono tra le squadre che hanno battuto più calci d’angolo in Serie…

News

Rischio giallo, il Verona ospiterà il Napoli e contro il Sassuolo dovrà stare attento…

News

C’è un segno che manca da 11 anni in Atalanta – Napoli

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.