De Bruyne torna a Napoli

By Sara Di Fenza
È il giorno di Kevin De Bruyne. Il centrocampista belga sta per rientrare a Napoli con un volo che lo riporterà nella sua “seconda casa”. La villetta di Licola che lo ospita da settembre è pronta ad accoglierlo nuovamente: i collaboratori rimasti in città hanno organizzato tutto per il suo ritorno. Insieme a lui tornerà anche Michele, rientrata in Belgio la scorsa settimana con i figli per il ponte di Carnevale. De Bruyne ha trascorso gli ultimi mesi in patria per recuperare dopo l’intervento alla coscia. Una scelta concordata con il club: Kevin non è un giocatore qualunque, per caratura tecnica, esperienza e personalità. Il suo percorso di riabilitazione è stato gestito in modo personalizzato.

