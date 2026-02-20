Adnkronos News

Dazi Usa, chi sono i tre giudici conservatori che hanno ‘voltato le spalle’ a Trump

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – La Corte Suprema degli Stati Uniti ha stabilito, con sei voti a favore e tre contrari, che il presidente Donald Trump ha violato la legge federale imponendo unilateralmente dazi globali senza il via libera del Congresso. A favore della linea della Casa Bianca si sono espressi i tre esponenti dell’ala conservatrice: Clarence Thomas, Samuel Alito e Brett Kavanaugh.  

Factory della Comunicazione

La sentenza, molto attesa, incide su uno dei pilastri della linea economica trumpiana ed è l’ennesima conferma di come la Corte abbia l’ultima parola sulle leggi più controverse, sui conflitti tra Stati e governo federale e sui grandi nodi costituzionali. Negli ultimi anni le sue sentenze su diritto all’aborto, armi e regole elettorali hanno influenzato direttamente la vita politica e sociale degli Stati Uniti. 

 

L’organo è composto da nove giudici. Sei sono stati nominati da presidenti repubblicani – tre proprio da Trump – e tre da presidenti democratici. E’ considerata la più orientata in senso conservatore della storia moderna degli Stati Uniti, anche se – come dimostra la sentenza sui dazi – le sue decisioni non sempre corrispondono all’orientamento politico di chi li ha nominati. Ecco chi sono i protagonisti, che restano in carica a vita. 

Clarence Thomas – In carica dal 1991, nominato dal presidente George H. W. Bush. Decano della Corte, mette spesso in discussione precedenti consolidati (‘stare decisis’) e ha una lunga tradizione di opinioni dissenzienti solitarie. Celebre per il silenzio durante le udienze: per quasi un decennio non ha mai posto domande ai legali, preferendo basarsi sui fascicoli scritti. 

John Roberts – Presidente della Corte dal 2005, nominato dal presidente George W. Bush. Nato a New York e cresciuto in Indiana, da ragazzo lavorava d’estate in un’acciaieria mentre frequentava la scuola. Conservatore ma ‘istituzionale’, è appassionato di bicicletta e ama il jazz. In Aula è noto per cercare soluzioni che mantengano la coesione della Corte. 

Samuel Alito – In carica dal 2006, nominato da George W. Bush. Nato nel New Jersey in una famiglia di immigrati italiani, da giovane partecipava a gruppi conservatori e libertari. Dopo aver frequentato la Yale Law School, è stato procuratore e funzionario del Dipartimento di Giustizia sotto Reagan.  

Elena Kagan – In carica dal 2010, nominata da Barack Obama. Dopo aver studiato alla Harvard Law School, ha lavorato come assistente del giudice Thurgood Marshall, il primo giudice afroamericano della Corte, ed è stata anche solicitor general degli Stati Uniti, rappresentando il governo davanti alla Suprema Corte. Ama correre e ha pubblicato saggi sul ruolo delle donne nel diritto. 

Sonia Sotomayor – In carica dal 2009, nominata da Barack Obama. Nata nel Bronx da genitori portoricani, da studentessa a Princeton lottava per una maggior rappresentanza latina. Ex procuratrice a New York e giudice d’appello, è la prima giudice ispanica della Corte. E’ apparsa in ‘Sesame Street’ e ha scritto un’autobiografia bestseller. 

Neil Gorsuch – In carica dal 2017, nominato da Donald Trump. Nato in Colorado, ha studiato a Columbia, Harvard e Oxford. Prima della Corte Suprema ha lavorato come ‘clerk’ per Byron White e Anthony Kennedy. Amante di escursioni e arrampicate, è considerato un rigoroso interprete del testo e ha portato avanti l’eredità di Antonin Scalia, consolidando la maggioranza conservatrice. 

Brett Kavanaugh – In carica dal 2018, nominato da Donald Trump. Laureato a Yale, ha lavorato come consigliere nella Casa Bianca e come giudice della Corte d’Appello del Distretto di Columbia. La sua conferma è stata oggetto di accesi dibattiti a causa di accuse di comportamenti sessuali inappropriati, che ha sempre negato. Le sue decisioni influenzano temi chiave come aborto, regolamentazioni ambientali e diritti civili. 

Amy Coney Barrett – In carica dal 2020, nominata da Donald Trump. Ex docente di diritto alla Notre Dame Law School, è sostenitrice del ‘textualism’, interpreta le leggi e la Costituzione in maniera rigorosa, allineandosi con l’area conservatrice della Corte. Madre di sette figli, è una cattolica devota. 

Ketanji Brown Jackson – In carica dal 2022, nominata da Joe Biden. Laureata a Harvard, ha lavorato come avvocato difensore, consulente federale e giudice del Tribunale Distrettuale. E’ la prima donna afroamericana nella storia della Corte. 

internazionale/esteri

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Referendum giustizia, sondaggio: affluenza decisiva, due scenari opposti

Adnkronos News

Briga, primi regali per la figlia? Due maglie della Lazio

Adnkronos News

Nasa annuncia missione verso la Luna, 4 astronauti in volo 10 giorni

Adnkronos News

Sanremo 2026, Morgan non sarà sul palco con Chiello: “Sarei stato…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.