C’è un segno che manca da 11 anni in Atalanta – Napoli

Pareggio, questo sconosciuto: non c’è traccia di “X” da undici anni a questa parte nei confronti tra Atalanta e Napoli in Serie A. Più in generale, uno solo degli ultimi 21 incroci si è concluso in parità, con il bilancio complessivo che sorride agli azzurri, vincenti in 12 occasioni contro gli 8 successi dei nerazzurri. Per questo lo studio MyCombo di SisalTipster non prende nemmeno in considerazione l’ipotesi della parità al termine dei 90’: una delle due formazioni riuscirà ancora a una volta a imporsi sull’altra. Si parte da qui e si passa poi all’analisi delle reti. Considerando che tutte le ultime 15 sfide si sono concluse con almeno due reti totali, l’analisi prevede un range di gol compreso tra due e cinque. Fonte Gazzetta

Factory della Comunicazione