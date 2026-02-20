Adnkronos News

Cannabis, cannabidiolo nuovo alimento: ecco limite provvisorio per assunzione sicura

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – La Commissione europea reputa che il cannabidiolo (Cbd) possa essere qualificato quale ‘nuovo alimento’ purché soddisfi le condizioni previste dalla legislazione Ue sui nuovi alimenti. L’Efsa – Autorità europea per la sicurezza alimentare – ha quindi stabilito “un livello provvisorio di assunzione di sicurezza per gli adulti del Cbd come nuovo alimento”, evidenziando “persistenti lacune nei dati” disponibili.  

Factory della Comunicazione

 

In una dichiarazione aggiornata, il gruppo di esperti Nda (Nutrizione, nuovi alimenti e allergeni alimentari) dell’Efsa ha fissato per il cannabidiolo “un livello provvisorio di assunzione sicura pari a 0,0275 milligrammi per chilogrammo di peso corporeo al giorno: circa 2 mg al giorno per un adulto di 70 kg”, ha comunicato l’authority, spiegando che “quando le evidenze disponibili sono incomplete gli scienziati dell’Efsa possono stabilire livelli di assunzione sicura provvisori”. Il livello fissato “include un fattore di sicurezza supplementare – o fattore di incertezza – per tutelare la salute nonostante i margini di incertezza nei dati a disposizione”, precisa l’autorità. Gli esperti Efsa “rivedranno il livello di sicurezza provvisorio allorquando i dati tossicologici e/o umani richiesti verranno forniti o dai richiedenti o tramite ricerche pubblicate”. 

“Il livello di sicurezza provvisorio – chiarisce l’Efsa – si applica esclusivamente alle formulazioni di integratori alimentari contenenti Cbd con purezza di almeno il 98%, prive di nanoparticelle, e per le quali il processo di produzione sia ritenuto sicuro e di cui sia esclusa la genotossicità”. Inoltre, “per le persone di età inferiore ai 25 anni, le donne in gravidanza o in allattamento e quelle che seguono terapie farmacologiche gli scienziati dell’Efsa hanno concluso che la sicurezza del Cbd non può essere stabilita”, puntualizza l’authority.  

L’Efsa ribadisce le lacune nei dati evidenziate in una precedente dichiarazione del 7 giugno 2022, anche per quanto riguarda i possibili effetti del Cbd sul fegato e sui sistemi endocrino, nervoso e riproduttivo.  

“Spetterà ai richiedenti colmare le lacune nei dati”, indica l’autorità Ue. Per aiutarli a fornire le informazioni mancanti, l’Efsa ha tenuto una sessione informativa nel giugno 2022 e sta pianificando un webinar successivo in programma ad aprile.  

L’autorità procederà all’analisi del rischio per ciascuna richiesta di valutazione del Cbd come nuovo alimento sulla base dei dati messi a disposizione da ogni richiedente.  

internazionale/esteri

