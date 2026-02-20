NewsCalcioIn Evidenza

Buon Compleanno Vanja!

By Simona Marra
0

Compleanno in casa azzurra. Vanja Milinkovic-Savic compie 29 anni.

Il portiere del Napoli è nato il 20 febbraio 1997 a Ourense (Spagna). A Vanja vanno gli auguri del Presidente De Laurentiis e di tutta la SSC Napoli.

Alla sua prima stagione in azzurro, Milinkovic-Savic ha esordito il 13 settembre al Franchi nella vittoria contro la Fiorentina per 3-1. Da allora conta 29 presenze in azzurro e 3 rigori parati. Ha contribuito alla conquista della Supercoppa Italiana.

Buon compleanno Vanja!

 

 

 

-SSC Napoli

