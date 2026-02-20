Avv, Pisani: “Respinto il nostro ricorso avverso il divieto di trasferta per i tifosi del Napoli? Ha perso la giustizia”

L’avvocato Angelo Pisani, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Forza Napoli Sempre.

“Con questa pronuncia del TAR, che ha respinto il nostro ricorso avverso il divieto di trasferta per i tifosi del Napoli residenti in Campania, ha perso anche la giustizia. C’è stato il rigetto del TAR ma a questo seguirà automaticamente il ricorso in appello al Consiglio di Stato (entro due giorni) e, se quest’ultimo dovesse confermare questa ingiustizia incostituzionale ricorreremo alla CEDU (Corte Europea per i Diritti dell’Uomo) per difendere i diritti di spostamento di cittadini innocenti. Questo ricorso – lo precisiamo – non serve a coprire la violenza ma a punirla severamente colpendo i responsabili senza provvedimenti trasversali che impediscano spostamenti e libertà a persone innocenti. Per il TAR è un provvedimento di prevenzione, per noi è punitivo. Fu preso a seguito degli scontri in autostrada tra tifosi Napoli e Lazio. La polizia ha identificato i responsabili delle due tifoserie. Tafferugli non ci sono stati anche per la bravura e per la prontezza delle forze dell’ordine a cui facciamo un plauso. Non c’è stato il tafferuglio, però! Inoltre, se sono stati identificati e daspati i responsabili, la decisione non ha senso. In questo modo, i cittadini perdono fiducia nella giustizia: non si può emettere un provvedimento del genere! Se vale per prevenzione dell’ordine pubblico, allora si può applicare anche per le Olimpiadi per cui potrebbero sussistere o nascere gli stessi pericoli”.