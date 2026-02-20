Atalanta, verso il Napoli un solo dubbio per Palladino: Pasalic o Samardzic?

Sei vittorie nelle ultime otto partite di campionato per l’Atalanta, che con Raffaele Palladino alla guida ha decisamente cambiato marcia rispetto all’inizio in chiaroscuro con Juric. Dopo una caduta, Scalvini e compagni hanno ritrovato il successo in quattro occasioni su cinque (fa eccezione solo il pari a reti bianche di Como). Rispetto alla gara d’andata che coincise con l’esordio del tecnico di Mugnano, si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, quella di domenica sarà una sfida che avrà ben altro sapore.

Senza contare l’imbattibilità atalantina nel 2026 e il secondo posto in classifica esaminando il rendimento nel nuovo anno. Fattori che danno prova del grande lavoro dell’ex Fiorentina. L’attacco dimezzato dagli infortuni, con De Ketelaere e Raspadori costretti a fermarsi, non sconvolge gli equilibri ma lascia un unico dubbio, relativo alla trequarti: toccherà a Samardzic – in netta ripresa nelle ultime uscite – oppure a Pasalic?