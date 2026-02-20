Atalanta-Napoli, tutto passa per Scott: la variabile scozzese

Il dubbio resta uno: Scott McTominay sarà in campo a Bergamo contro l’Atalanta? L’ago della bilancia, si dice in questi casi, starebbe a metà. Ma, se dobbiamo essere onesti, a 48 ore dalla sfida contro l’Atalanta, scrive Il Mattino , sarebbe azzardata qualsiasi risposta. Il problema dello scozzese avvertito ancora una volta contro il Genoa due settimane fa continua a essere tale. Nessuno sorride, soprattutto Scott, che si immaginava già più avanti oggi nel percorso di recupero da quel dolore che gli ha fatto alzare bandiera bianca per due volte nell’ultima settimana.

Una brutta abitudine per chi non è abituato a saltare nemmeno la partitella in famiglia. Non sono stati giorni facili quelli dello scozzese e Conte s’interroga su quello che accadrà domenica. Sono stati i giorni della (ovvia) prevenzione, per non rischiare nulla e perchè non averlo al 100% a disposizione domenica significherebbe non averlo in assoluto. E nel Napoli, vista l’ultima annata, assumersi il rischio di azzardare un rientro è una condizione da non prendere in considerazione.

Scott non vuole tirarsi indietro e spera di dare già oggi risposte più confortanti. C’è poi il fattore Gilmour da considerare: l’altro scozzese è rientrato con la Roma e per Conte è un elemento importante, su cui contare sin da subito. Non ha giocato contro il Portici mercoledì scorso per poter recuperare serenamente le energie dopo la gara contro la Roma, ma ha alzato la mano subito quando Conte gli ha chiesto di stringere i denti. Billy ha voglia di dimostrare che c’è, che il rientro anticipato – nei tempi, ma con l’ok dello staff medico e del calciatore stesso – è una mossa utile al Napoli. E la coppia con Lobotka è più di un’idea.