Atalanta-Napoli, tutto passa per Scott: la variabile scozzese
Scott non vuole tirarsi indietro e spera di dare già oggi risposte più confortanti. C’è poi il fattore Gilmour da considerare: l’altro scozzese è rientrato con la Roma e per Conte è un elemento importante, su cui contare sin da subito. Non ha giocato contro il Portici mercoledì scorso per poter recuperare serenamente le energie dopo la gara contro la Roma, ma ha alzato la mano subito quando Conte gli ha chiesto di stringere i denti. Billy ha voglia di dimostrare che c’è, che il rientro anticipato – nei tempi, ma con l’ok dello staff medico e del calciatore stesso – è una mossa utile al Napoli. E la coppia con Lobotka è più di un’idea.