Atalanta
NewsCalcioNapoli

Atalanta-Napoli, le probabili formazioni: salvo sorprese, McTominay sarà ancora fuori!

By Riccardo Cerino
0

La Gazzetta dello Sport di quest’oggi mette in campo Atalanta e Napoli, che si sfideranno alla New Balance Arena domenica alle 15.00. I padroni di casa devono riscattare il ko contro il Borussia Dortmund – andata dei playoff di Champions League – mentre gli azzurri vogliono continuare la serie positiva per blindare ulteriormente il terzo posto e conquistare così l’obiettivo minimo della qualificazione alla massima competizione continentale.

Moduli a specchio per Raffaele Palladino ed Antonio Conte, che schiereranno il 3-4-2-1. I nerazzurri dovranno rinunciare a De Ketelaere e all’ex Giacomo Raspadori: ne avranno entrambi per alcune gare. I partenopei saranno ancora costretti a fare a meno di Scott McTominay che, salvo sorprese, dovrebbe restare fuori anche dalla trasferta bergamasca. Spazio a Gilmour, rientrato contro la Roma, e a Juan Jesus in difesa, al rientro dopo la squalifica. Reparto arretrato che dovrà fare a meno di Amir Rrahmani: il kosovaro, al terzo infortunio stagionale, starà fuori almeno per due mesi. 

 

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Interviste

McTominay e le simulazioni: “Oggi basta un tocco per essere ammoniti,…

News

SSCN – A Castel Volturno lavoro tecnico-tattico: le ultime a due giorni…

News

Per Rrahmani e Neres, oggi ai box, c’è un rischio concreto: ecco quale!

News

UFFICIALE – Primavera 1, domani la sfida al Milan: i convocati di Rocco!

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.