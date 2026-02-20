Atalanta-Napoli, le probabili formazioni: salvo sorprese, McTominay sarà ancora fuori!

La Gazzetta dello Sport di quest’oggi mette in campo Atalanta e Napoli, che si sfideranno alla New Balance Arena domenica alle 15.00. I padroni di casa devono riscattare il ko contro il Borussia Dortmund – andata dei playoff di Champions League – mentre gli azzurri vogliono continuare la serie positiva per blindare ulteriormente il terzo posto e conquistare così l’obiettivo minimo della qualificazione alla massima competizione continentale.

Moduli a specchio per Raffaele Palladino ed Antonio Conte, che schiereranno il 3-4-2-1. I nerazzurri dovranno rinunciare a De Ketelaere e all’ex Giacomo Raspadori: ne avranno entrambi per alcune gare. I partenopei saranno ancora costretti a fare a meno di Scott McTominay che, salvo sorprese, dovrebbe restare fuori anche dalla trasferta bergamasca. Spazio a Gilmour, rientrato contro la Roma, e a Juan Jesus in difesa, al rientro dopo la squalifica. Reparto arretrato che dovrà fare a meno di Amir Rrahmani: il kosovaro, al terzo infortunio stagionale, starà fuori almeno per due mesi.