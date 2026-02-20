NewsCalcioSu X.com

Atalanta e Napoli sono tra le squadre che hanno battuto più calci d’angolo in Serie A, la situazione

By Giuseppe Sacco
0

Champions a parte, l’Atalanta vive un grandissimo momento di forma: nel 2026 la Dea viaggia ancora da imbattuta ed è seconda solo all’Inter per punti totalizzati in campionato (20). La sfida col Napoli arriva però tra andata e ritorno del playoff di Champions: da capire quanto peseranno le assenze in entrambe le squadre e quanto il ko di Dortmund e l’imminente ritorno alla New Balance Arena possano condizionare le scelte di Palladino. Tra i grandi indiziati per una maglia da titolare c’è il montenegrino Nikola Krstovic, sei gol in undici partite nel 2026 e possibile marcatore anche nel big match della domenica. Infine una statistica. Atalanta e Napoli sono tra le squadre che hanno battuto più calci d’angolo in Serie A: 141 quelli calciati dalla Dea, seconda solo all’Inter in questa speciale statistica, 129 dagli azzurri (quarti). Possibile quindi valutare una partita da almeno cinque corner per tempo.

