Adnkronos News

Verona, madre e figlia muoiono intossicate nel rogo della loro casa a Cerea

By Adnkronos
0

(Adnkronos) –
Due donne, madre e figlia, rispettivamente di 98 e 73 anni, sono stati ritrovate senza vita nella loro casa di Cerea (Verona) andata a fuoco ieri sera. A trovarle i Vigili del fuoco di Legnago e Bovolone, intervenuti intorno alle ore 20 con il supporto di altro personale e mezzi inviati dalla sede centrale di Verona per evitare che le fiamme si propagassero alle abitazioni vicine.  

Factory della Comunicazione

Spente le fiamme e liberate le stanze dal fumo, il ritrovamento dei corpi delle due donne in due stanze diverse. Il personale sanitario del Suem 118 non ha potuto che constatarne il decesso per intossicazione dal fumo sprigionatosi con l’incendio, secondo i tecnici dei Vigili del fuoco provocato da un cortocircuito.  

cronaca

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Board of Peace, oggi la prima riunione internazionale

Adnkronos News

Milano Cortina, Ghiotto e Vittozzi portabandiera nella cerimonia di chiusura: chi…

Adnkronos News

Taylor Swift è Global Artist of the Year per la sesta volta: nel 2025 regina mondiale…

Adnkronos News

Referendum giustizia, Prodi: “Ci ho pensato e voto no”

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.