Vergara, i consigli di Bonucci – TMW

Dopo le cena con il CT e con il playoff mondiale a breve, il talento partenopeo Antonio Vergara è sulla lista di Gennaro Gattuso, che dopo le ottime prestazioni potrebbe decidere di convocarlo.

Nel frattempo Leonardo Bonucci, collaboratore del CT ha dato qualche consiglio al giovane talento, le sue parole riportate da tuttomercatoweb.com dopo un’intervista rilasciata a Cronache di Spogliatoio:

“Complimenti. Hai da pedalare, ma sono segnali, ha una bella energia, se la porti nel verso giusto ti dà tanto. Con la testa sempre, tanto se sbagli c’è chi ti dà qualche mazzata (Conte, ndr)”.