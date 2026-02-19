UFFICIALE – Da oggi in vendita i biglietti di Napoli/Torino (Fase 1)

SSC Napoli comunica che a partire dalle ore 12:00 di giovedì 19 Febbraio 2026 saranno in vendita i biglietti per Napoli vs Torino, sfida valida per la 28° giornata di Serie A, che si disputerà nel weekend dell’8 marzo 2026 allo Stadio Diego Armando Maradona. Si precisa che, la Lega Serie A non ha ancora pubblicato gli anticipi e posticipi. Pertanto, al momento, sui biglietti verrà genericamente indicato domenica 8 marzo alle ore 15.00, ma l’inizio della gara potrebbe subire variazioni.

Factory della Comunicazione

La vendita dei biglietti si articola in tre fasi. La prima fase (Fase 1) di vendita sarà riservata ai possessori di Fidelity Card “Fan Stadium Card”. Prima dell’apertura della fase di vendita libera (Fase 3), inoltre, i possessori della Membership Premium SSC Napoli powered by KDA3 potranno accedere ad una seconda fase di vendita prioritaria ad essi dedicata (Fase 2), per la quale il Club riserverà una specifica quota di biglietti.

Ricordiamo che la Fidelity Card può essere acquistata direttamente online al prezzo di 20€ ed è valevole per tre anni. Clicca qui per maggiori info.

La Membership Premium, invece, è disponibile online al prezzo di 75 euro e offre la possibilità di accedere a premi esclusivi ed esperienze speciali.

PREZZI

Settore FASE 1 E 2 FASE 3 CURVE INFERIORI 20,00 € 25,00 € CURVE SUPERIORI 35,00 € 40,00 € DISTINTI INFERIORI 45,00 € 55,00 € DISTINTI SUPERIORI 55,00 € 65,00 € DISTINTI SUPERIORI PREMIUM 65,00 € 75,00 € TRIBUNA NISIDA 75,00 € 85,00 € TRIBUNA POSILLIPO 90,00 € 105,00 € TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM 105,00 € 120,00 €

FASI DI VENDITA

FASE 1 – PREVENDITA FIDELITY SSC NAPOLI – FAN STADIUM CARD

Dalle ore 12:00 di giovedì 19 Febbraio 2026 e fino alle ore 23:59 di martedì 24 Febbraio (ovvero, in ogni caso, fino ad esaurimento posti), i possessori di Fidelity Card “SSC Napoli Fan Stadium Card” potranno acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti in prevendita, ad un prezzo ridotto rispetto a quello applicato durante la Fase 3 (Vendita Libera). I biglietti acquistati nel corso della Fase 1 dovranno necessariamente essere destinati a tifosi fidelizzati, sulle cui Fidelity Card saranno caricati i biglietti in formato digitale.

Per maggiori info sulla modalità Passbook consultare questo link

MODALITÀ DI VENDITA

I biglietti potranno essere acquistati:

FASE 1

Il titolo di ingresso sarà caricato, in modalità digitale, sulla Fidelity Card (Fan Stadium Card);

FASE 1

Il titolo di ingresso sarà caricato, in modalità digitale, sulla Fidelity Card (Fan Stadium Card).

In nessun caso sarà consentito il cambio utilizzatore.

Si raccomanda di non acquistare i tagliandi in circuiti o canali web diversi da quelli ufficiali e indicati in questo comunicato. La SSC Napoli non risponde di eventuali frodi subite a seguito di acquisti effettuati al di fuori dei canali autorizzati. Inoltre, ogni abuso e/o utilizzo fraudolento dei biglietti sarà punito ai termini di legge. In attesa delle decisioni delle Autorità Competenti, la vendita dei biglietti potrebbe essere soggetta a limitazioni territoriali.

INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ACQUISTO DI TITOLI DIGITALI (CARICATI SU FIDELITY CARD)

Con il caricamento del titolo in modalità digitale sulla fidelity card, l’acquirente riceverà via mail (se acquistato sul Sito Sport.ticketone.it o https://sscnapoli.ticketone.it/catalog), ovvero direttamente dal personale del punto vendita abilitato presso il quale sia eseguito l’acquisto, un tagliando/segnaposto.

Per accedere allo Stadio sarà indispensabile portare con sé la propria fidelity card, il tagliando/segnaposto e un documento di riconoscimento valido, che dovranno essere esibiti ad ogni richiesta del personale di controllo presente allo stadio.

Si precisa che il tagliando/segnaposto non costituisce, di per sé, valido titolo di accesso allo stadio.

Sarà sempre possibile stampare il tagliando/segnaposto dal link: https://sport.ticketone.it/post-order.

INFORMAZIONI GENERALI

L’accesso allo Stadio dovrà avvenire in maniera ordinata, nel rispetto delle istruzioni impartite dalla SSC Napoli tramite il proprio personale, al fine di evitare assembramenti.

Al termine della gara, al fine di non creare assembramenti, il deflusso sarà contingentato e regolato dal personale di sicurezza. Pertanto, si invita il pubblico a restare al proprio posto ed attendere le indicazioni degli steward per l’uscita.

La non osservanza dei protocolli può comportare sanzioni da parte delle autorità competenti.

La titolarità di un titolo di accesso allo Stadio Maradona comporta automaticamente l’accettazione del Regolamento d’uso dello Stadio e del Codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche della S.S.C. Napoli S.p.A. (‘Codice di Condotta’), entrambi consultabili sul sito ufficiale sscnapoli.it.

Il Codice di Condotta contempla tutte le condotte ritenute rilevanti ai fini dell’applicazione di eventuali sanzioni da parte della SSC Napoli, le varie tipologie di sanzioni nonché le relative procedure di applicazione.

La SSC Napoli ricorda ai propri tifosi di prendere visione e di attenersi scrupolosamente alle prescrizioni del Codice di Condotta e del Regolamento d’uso dello Stadio.

Lo Stadio Maradona è dotato di un sistema di videosorveglianza all’avanguardia in grado di indentificare gli autori delle violazioni del Regolamento d’uso dello Stadio e del Codice di Condotta.

La SSC Napoli condanna qualunque comportamento violento, anche verbale, e ogni condotta che direttamente o indirettamente comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine etnica ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori o, più in generale, che la SSC Napoli ritenga non rappresentativi della propria tradizione e della propria identità sportiva.

Fonte: SSC Napoli