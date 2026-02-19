Tanti riferimenti e rivisitazioni nella nuova linea drop Admin della SSCN

La SSCN sempre attiva nel lancio di nuovi drop, ha pensato a riferimenti e rivisitazioni nella nuova linea. Il Corriere dello Sport scrive: “Giochi di parole, onde social cavalcate e meme d’attualità: è con questo spirito, rivolto ai giovani ma non solo, che la SSC Napoli ha annunciato il lancio di un nuovo drop della Linea Admin, una collezione che celebra, con il suo stile ironico e dissacrante ispirato al linguaggio della Gen Z, diversi giocatori protagonistai sul campo e, per la prima volta, anche il presidente Aurelio De Laurentiis. “Absolute Cinema” è la scritta con la foto del patron che campeggia su una maglia indossata da Vergara. Lo stesso talento azzurro ne indossa una propria, personalizzata, cartoon, mentre fiero dice: «So’ napoletano, prima cosa». Chiari il riferimento e la rivisitazione made in Naples della sua frase divenuta ormai celebre all’arbitro Mariani di Juve-Napoli che, in occasione del contatto Bremer-Hojlund, si era rivolto a lui parlando in inglese. Vergara chiarì subito le sue origini: «So’ italiano, prima cosa», disse. Divertente anche il gioco di parole per Chef Rasmus, «Aglio, Hojlund e Peperoncino» per il bomber alle prese con una spaghettata, così come Giovane che diventa proprietario di un «fast food» per il legame, grazie al cognome, con un famoso video che aveva spopolato su Tik Tok. I nuovi capi, subito molto apprezzati dai tifosi con tanti commenti e condivisioni social, sono già disponibili nello store ufficiale TikTok del Club. La Linea Admin, inoltre, debutta anche sull’Official Store SSC Napoli online con arrivo previsto prossimamente in tutti gli store fisici ufficiali del club azzurro. I prodotti sono disponibili come t-shirt oppure felpe con o senza cappuccio”.

Factory della Comunicazione

Foto SSCN