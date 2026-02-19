Strana metafora quella di Hojlund: “Il gol è come il ketchup…”

Hojlund a 360 gradi, questa mattina sulle colonne del quotidiano partenopeo, Il Mattino. Tra i vari argomenti toccati dall’attaccante azzurro, anche i tifosi, l’esperienza di giocare al Maradona ed i rapporto con il gol…

Cosa le piace del tifo del Maradona? «Sono tutti tifosi molto appassionati. E quando urlano “the champioooons” fanno venire i brividi. Mi emoziona e spero di risentire quel boato l’anno prossimo».

Che rapporto ha con la sconfitta? «Se mostriamo carattere e combattiamo, va accettata. Si deve imparare da quei momenti negativi».

E con i gol? «Sono come il ketchup, quando non esce la salsa sei lì che sbatti per farla uscire, poi all’improvviso esce tutto insieme. Ed è così anche quando non segni per tanto tempo: è una gioia incredibile segnare, ma quando la squadra e l’allenatore credono in te il gol è come un fiore che deve sbocciare, solo questione di tempo».