Strage Crans-Montana, procuratore Lo Voi: “Accordo per cooperazione rafforzata con la Svizzera”

(Adnkronos) – “E’ stato un incontro molto fruttuoso e produttivo. Innanzitutto voglio esprimere a titolo personale e anche a nome del mio Ufficio il più profondo cordoglio nei confronti delle famiglie, delle tante famiglie, non solo svizzere, ma anche italiane, francesi e di altri Paesi che sono state colpite da questa tragedia e la nostra più sincera vicinanza a tutti coloro che sono stati feriti, ai loro familiari, molti dei quali sono in cura in Italia”. Lo ha detto il procuratore di Roma Francesco Lo Voi nel corso di un incontro stampa presso l’Ufficio federale di Giustizia di Berna al termine del vertice con i pm vallesi sulla strage di Capodanno a Crans Montana avvenuta in seguito al rogo nel bar Le Constellation, in cui hanno perso la vita 41 giovani e altri 115 sono rimasti feriti. All’incontro hanno partecipato anche il procuratore aggiunto Giovanni Conzo e il pm Stefano Opilio titolare del fascicolo aperto a piazzale Clodio.

“Desidero ringraziare le autorità svizzere – ha sottolineato Lo Voi – per avere voluto organizzare questo incontro come primo passo dell’esecuzione della rogatoria e che ha visto oggi un accordo sulla possibilità di cooperare in maniera rafforzata nelle attività di esecuzione anche attraverso, per esempio, la selezione dei documenti che possono essere di interesse per l’autorità giudiziaria italiana e che sono stati già raccolti insieme a numerosissimi altri elementi di prova da parte della procura generale di Sion. Documenti che quindi potranno essere raccolti e selezionati anche con la partecipazione degli inquirenti italiani. Tutto questo in un regime di reciprocità, nel senso che anche gli accertamenti che sono stati compiuti dall’Italia nel corso delle indagini svolte dalla Procura di Roma potranno essere messi a disposizione su loro richiesta, se ne avranno bisogno, dei colleghi svizzeri”.

