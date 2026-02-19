Adnkronos News

Sinner-Mensik: orario, precedenti e dove vederla in tv

By Adnkronos
0

(Adnkronos) –
Jannik Sinner di nuovo protagonista a Doha. Oggi, giovedì 19 febbraio, il tennista azzurro sfida il ceco Jakub Mensik – in diretta tv e streaming – nei quarti di finale dell’Atp 500 qatariota. Sinner arriva all’appuntamento dopo aver battuto all’esordio nel torneo un altro ceco, Tomas Machac, e agli ottavi l’australiano Alexei Popyrin, superato in due set con il punteggio di 6-3, 7-5. 

Factory della Comunicazione

 

La sfida tra Sinner e Mensik è in programma oggi, giovedì 19 febbraio, alle ore 19.30 circa. I due tennisti non si sono mai affrontati prima in carriera, con quello di Doha che sarà quindi il loro primo incrocio. 

 

Sinner-Mensik, come tutte le partite dell’Atp di Doha, sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su SkySport. La partita si potrà seguire anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW. 

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Iran, terremoto di magnitudo 5.5 nel sud

Adnkronos News

Milano Cortina, le gare di oggi: dall’esordio dello sci alpinismo al…

Adnkronos News

Cani e problemi respiratori, le 12 razze a rischio dal pechinese al boxer

Adnkronos News

Morbillo, dagli aeroporti Usa alle scuole di Londra: dilagano gli alert

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.