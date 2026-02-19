NewsCalcioMercato

Sepe raggiunge Insigne: i due ex Napoli insieme al Pescara

Il portiere esperto cercherà di salvare gli abruzzesi

By Guido Russo
Il Pescara non resta a guardare di fronte all’infortunio di Sebastiano Despanches, fermo per una lesione al quadricipite della coscia sinistra che lo terrà fuori probabilmente per due o tre mesi. Per coprire il vuoto tra i pali, il club biancazzurro ha raggiunto un accordo con Luigi Sepe, 35 anni, ex Parma e Salernitana. Il portiere campano, già protagonista nel torneo 2013/2014 con il Lanciano, firmerà un contratto fino a giugno, con rinnovo automatico in caso di salvezza. La società dovrà ora liberare un posto nella lista degli 18 over, con Tsadjout in pole per la cessione.

Intanto, sul campo, a brillare è Gaston Brugman, autore del gol decisivo al “Partenio-Lombardi” che ha regalato la vittoria sull’Avellino. L’uruguaiano racconta: «Sono molto contento per il gol ma soprattutto per la squadra. Spero sia la scintilla per ripartire. Noi ragazzi più esperti stiamo cercando di fare un grande lavoro per supportare tutta la squadra».

Il centrocampista evidenzia come la squadra stia trovando il giusto ritmo con il nuovo modulo, guardando con fiducia al finale di stagione in cui si aggrapperanno anche a Lorenzo Insigne per centrare almeno i play-out. «Il lavoro paga sempre», conclude Brugman, tra entusiasmo e concretezza.

