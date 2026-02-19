“Senza infortuni, il Napoli avrebbe fatto grandi cose! Gara di domenica un crocevia…”

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Stefano De Agostini, doppio ex di Atalanta e Napoli, che si sfideranno domenica prossima alla New Balance Arena.

Factory della Comunicazione

“L’anti Inter era il Napoli, ma in queste condizioni si fa fatica perché falcidiata da infortuni, il mister ogni domenica deve creare qualcosa di nuovo con qualcuno in meno. Il Napoli è stato devastato quest’anno ed è un peccato perché ai nastri di partenza sembrava davvero potesse fare grandi cose. Ho sempre creduto nel Napoli, ma è già troppo ciò che sta facendo con tutto ciò che gli è successo, non credo al Milan sinceramente. Sicuramente ci proverà fino alla fine anche perché poi le coppe lo sappiamo, incidono. Detto questo, è vero che la Champions toglie energie, ma vediamo cosa accade col Bodo perché se l’Inter esce col Bodo di ripercussioni ce ne saranno.

Bergamo è per tutti un esame di maturità e per il Napoli diventa un crocevia. Se vinci, a livello emotivo la vittoria ti dà tantissimo perché l’Atalanta è in salute, sta bene, ha trovato un gioco e se riesce nell’impresa, il Napoli avrà la carica che gli serve per proseguire bene in questo finale di campionato.

L’esperienza Napoli a Lippi ha dato tantissimo, ci diceva sempre che gli sarebbe piaciuto andare e non so se sapeva qualcosa perchè alla fine a Napoli ci è andato ed ha fatto bene”.