Sanità, Liris (Fdi): “Personale cuore pulsante del Ssn”

(Adnkronos) – “L’argomento affrontato, enfatizzato e trattato da Aaroi è utile per la nuova sanità che stiamo costruendo con il ministro Schillaci. Si tratta di un sistema che tende proprio a valorizzare il personale quale cuore pulsante di un Servizio sanitario nazionale che deve rimanere universalistico, ma che, per conservare se stesso, deve fare un check, un controllo e un cambiamento anche in termini di approccio e di algoritmo di riferimento”. Lo ha detto Guido Quintino Liris, membro della V commissione Bilancio del Senato, durante il convegno ‘Lavoro e capitale umano: le sfide per il futuro’, organizzato da Aaroi-Emac (Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani – Emergenza area critica) a Roma.

“Lo studio delle esigenze, delle richieste e dell’offerta dell’attuale Servizio sanitario nazionale – prosegue Liris – è il punto di partenza per poter progettare, monitorare e programmare personale qualificato e sempre più valorizzato. Questo si ottiene integrando ospedale e territorio, mettendo in relazione i bisogni e cercando di offrire risposte sempre più performanti al paziente”.

“Un incontro come questo mette al centro il personale prima delle infrastrutture e delle tecnologie, perché senza un personale motivato e qualificato – conclude – verrebbe meno la capacità di essere un unicum a livello internazionale che da tempo il Servizio sanitario nazionale ha maturato”.

