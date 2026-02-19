Adnkronos News

Sanità, Liris (Fdi): “Personale cuore pulsante del Ssn”

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – “L’argomento affrontato, enfatizzato e trattato da Aaroi è utile per la nuova sanità che stiamo costruendo con il ministro Schillaci. Si tratta di un sistema che tende proprio a valorizzare il personale quale cuore pulsante di un Servizio sanitario nazionale che deve rimanere universalistico, ma che, per conservare se stesso, deve fare un check, un controllo e un cambiamento anche in termini di approccio e di algoritmo di riferimento”. Lo ha detto Guido Quintino Liris, membro della V commissione Bilancio del Senato, durante il convegno ‘Lavoro e capitale umano: le sfide per il futuro’, organizzato da Aaroi-Emac (Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani – Emergenza area critica) a Roma. 

Factory della Comunicazione

“Lo studio delle esigenze, delle richieste e dell’offerta dell’attuale Servizio sanitario nazionale – prosegue Liris – è il punto di partenza per poter progettare, monitorare e programmare personale qualificato e sempre più valorizzato. Questo si ottiene integrando ospedale e territorio, mettendo in relazione i bisogni e cercando di offrire risposte sempre più performanti al paziente”.  

“Un incontro come questo mette al centro il personale prima delle infrastrutture e delle tecnologie, perché senza un personale motivato e qualificato – conclude – verrebbe meno la capacità di essere un unicum a livello internazionale che da tempo il Servizio sanitario nazionale ha maturato”. 

salute

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Fiorello, la frecciata a Pucci: “Faccio arrabbiare comici o pseudotali”

Adnkronos News

Iran, l’ipotesi di una guerra con gli Usa fa salire il petrolio: arma di…

Adnkronos News

Travaglio assolto in Appello a processo per diffamazione

Adnkronos News

Giornata europea contro molestie, Massaccesi (Onbd): “Lavoriamo per creare…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.