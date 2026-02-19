NewsCalcioNapoli

Ricorso trasferte respinto dal Tar, avv. Pisani: “Pronti a ricorrere al Consiglio di Stato!”

By Riccardo Cerino
0

Il Tar ha rigettato la richiesta di sospensione del decreto del Viminale con cui è stato disposto il divieto di trasferta per i tifosi del Napoli residenti in Campania, deciso dopo gli scontri con i sostenitori della Lazio (unitamente a quelli presentati per gli analoghi motivi dalle tifoserie di Fiorentina e Roma).

Factory della Comunicazione

L’avvocato Angelo Pisani, stando all’edizione online del quotidiano Il Mattino, ha annunciato che impugnerà questo provvedimento dinnanzi al Consiglio di Stato e, se necessario, fino alla Corte dei diritti dell’uomo. «Rispettiamo il Tar – afferma l’avvocato Pisani – ma riteniamo necessario un ulteriore vaglio giurisdizionale su una misura che, pur qualificata come preventiva, finisce in realtà per colpire indistintamente un’intera comunità territoriale, senza alcuna distinzione tra chi ha commesso illeciti e chi è totalmente estraneo ai fatti».

Potrebbe piacerti anche
News

Napoli, problemi per McTominay? Lo scozzese non è ancora al meglio, Atalanta in…

News

Hojlund: “Ho scelto Napoli per vincere. Ora voglio qualificarmi per la Champions e…

News

Cassano: “Vergara merita la Nazionale, Donnarumma è il nostro unico campione”

News

Hojlund: “Prima delle partite faccio una preghiera per mia nonna ed è come se fosse…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.