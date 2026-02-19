Ricorso trasferte respinto dal Tar, avv. Pisani: “Pronti a ricorrere al Consiglio di Stato!”

Il Tar ha rigettato la richiesta di sospensione del decreto del Viminale con cui è stato disposto il divieto di trasferta per i tifosi del Napoli residenti in Campania, deciso dopo gli scontri con i sostenitori della Lazio (unitamente a quelli presentati per gli analoghi motivi dalle tifoserie di Fiorentina e Roma).

L’avvocato Angelo Pisani, stando all’edizione online del quotidiano Il Mattino, ha annunciato che impugnerà questo provvedimento dinnanzi al Consiglio di Stato e, se necessario, fino alla Corte dei diritti dell’uomo. «Rispettiamo il Tar – afferma l’avvocato Pisani – ma riteniamo necessario un ulteriore vaglio giurisdizionale su una misura che, pur qualificata come preventiva, finisce in realtà per colpire indistintamente un’intera comunità territoriale, senza alcuna distinzione tra chi ha commesso illeciti e chi è totalmente estraneo ai fatti».