Portici, le parole del Presidente dopo l’amichevole congiunta! – TMW

Gianluca Passeggio, presidente del Portici 1906, è intervenuto ai microfoni di Radio CRC, per parlare dell’allenamento congiunto svolto nella giornata di ieri al Training Center di Castel Volturno.

Factory della Comunicazione

Di seguito le sue parole riportate da TMW:

“Ringrazio pubblicamente il SSC Napoli e mister Conte che ci hanno accolto in maniera eccezionale e ci hanno offerto una grande occasione di confronto. È stato davvero emozionante per i miei ragazzi poter confrontarsi con i giocatori che sostengono ogni domenica allo stadio. Queste occasioni fanno bene al calcio campano e a tutte le società calcistiche campane. Ieri ho apprezzato anche di più le caratteristiche umane di Antonio Conte. La sua carriera parla da sola, ma prima di essere grandi professionisti bisogna essere grandi uomini. Antonio Conte è un grande uomo ancor prima di essere un grande professionista”.

Che impressione ha fatto il Napoli in allenamento?

“Il Napoli l’ho visto bene, sono sicuro che farà cose buone domenica. Lukaku è impressionante, un mio difensore in occasione di un contrasto ha rimbalzato sul calciatore belga. Per i miei ragazzi ritrovarsi a marcare giocatori come Beukema e Juan Jesus è stato davvero emozionante. Mi hanno impressionato anche alcuni giocatori come Giovane che è più forte da vicino e Alisson Santos che sono sicuro farà grandi cose”, conclude il presidente.”