Pg Patronaggio: “No a politicizzazione sentenza Sea watch”

(Adnkronos) – “Le sentenze per essere legittimamente criticate vanno lette e vanno lette con onesta’ intellettuale e con corretti strumenti giuridici. Nella sentenza del giudice civile di Palermo non è svolto alcun tema che, anche lontanamente, si possa definire di carattere politico. Si tratta banalmente del riconoscimento di un risarcimento danno per un fermo illegittimo non giustificato da alcun valido provvedimento amministrativo”. Così il Procuratore generale di Cagliari Luigi Patronaggio sulla sentenza emessa dal Tribunale di Palermo sul risarcimento per la ong Sea watch. “Per banalizzare, il caso non è differente da chi si vede sequestrata una automobile dai vigili urbani senza un valido verbale e ne chiede la restituzione e i danni- dice -L’ unica differenza è che il ricorrente si chiama Sea Watch e non Paolo Rossi. Anzi a guardare bene fra le righe della sentenza una parte politica in senso lato c’è ed relativa al mancato riconoscimento del danno morale in relazione all’attività umanitaria svolta dalla See Watch, ma proprio questo punto della sentenza è paradossalmente a favore della Pubblica Amministrazione. Nessuna politicizzazione della vicenda è quindi lecita neppure in questo infuocato clima referendario che ci si augura ritorni ad essere al più presto sereno”.

