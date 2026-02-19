CalcioNapoliNews

Ora l’emergenza è in difesa, ma a centrocampo si aspetta Scott

Da novembre quei due, quelli che rispondono al nome di Lobotka e McTominay, non hanno avuto la possibilità di tirare il fiato. Il peso del centrocampo azzurro è stato tutto sulle loro spalle. Poi, lo scozzese ha dovuto fermarsi. La Gazzetta dello Sport fa il punto, proprio sulla mediana, al momento senza di lui: “Senza Scott non si canta messa: zero vittorie in stagione, una sconfitta in casa del Torino e due pareggi, contro la Roma domenica scorsa in campionato e contro il Como in Coppa Italia. Il Napoli ha bisogno del suo guerriero, in una sfida che potrebbe indirizzare nettamente il futuro. L’emergenza non accenna a placarsi e ora ha dimezzato gli uomini in difesa, ma in mezzo al campo gli azzurri iniziano a rifiatare: Gilmour è rientrato contro la Roma, Anguissa dovrebbe farlo entro un paio di settimane. Scott, invece, punta a esserci già a Bergamo”.

