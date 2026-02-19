CalcioNapoliNews

Occorre difendere la Champions, per farlo si deve alzare il muro

By Gabriella Calabrese
0
Il Napoli deve difendere la qualificazione in Champions. E per difendere deve proprio…difendere. Cioè, deve alzare un muro. Ha subito 25 gol fino ad ora, la media di un gol a partita. Quella azzurra è la peggior difesa delle prime 7 squadre in classifica, quelle che aspirano all’Europa dei grandi. Occorre invertire il trend. Cosa che non è proprio semplicissima, vista anche l’assenza di Rrahmani. Scrive il Cds: “L’assenza di Rrahmani non è un alibi, bensì il simbolo di un trend che ha inevitabilmente condizionato il rendimento e rallentato i meccanismi difensivi: in questo periodo manca anche Di Lorenzo, e mancherà per un bel po’ ancora, mentre uomini come Anguissa e De Bruyne sono fuori rispettivamente dal 9 novembre e dal 25 ottobre, e Gilmour è rientrato domenica scorsa dopo tre mesi e mezzo. Insomma: parliamo di basi, colonne e cardini della fase di non possesso. In Champions è andata peggio: 15 gol subiti in otto partite, di cui 6 in un colpo solo a Eindhoven con il Psv, e rigore fatale fischiato contro a Copenaghen. In undici contro dieci. Il problema, ora, non è la coppa del passato ma quella del futuro: la qualificazione alla prossima edizione. Senza Rrahmani e Di Lorenzo, sin da domenica, toccherà a tre uomini scelti tra Beukema, Buongiorno, Juan Jesus e Olivera comporre il tris di marcatori centrali del 3-4-2-1. Poi, una volta recuperati un paio di centrocampisti, magari Conte potrà anche pensare di cambiare modulo e di tornare a quattro. Si vedrà. Con l’Atalanta, dicevamo, linea a tre/cinque: Beukema, Buongiorno, Jesus gli indiziati. Con Politano e Spinazzola a tutta fascia”

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Calcio

UFFICIALE, Serie A – Gli arbitri designati per la 26^giornata

Calcio

UFFICIALE – L’arbitro del match Atalanta/Napoli sarà il signor Chiffi

Calcio

Hojlund…proprio gli amici McT ed Elmas sulla strada del Mondiale

Calcio

UFFICIALE – Napoli, Roma, Fiorentina, trasferte vietate: il Tar respinge i…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.