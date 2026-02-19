NewsCalcioNapoli

Napoli, McTominay: una fatica a tenerlo a riposo

By Vincenzo Buono
0

Una fatica tenerlo a riposo, lo sa bene Conte che anche contro la sua volontà, ha preferito non rischiarlo nell’ultima di campionato: troppo importante avere Scott al meglio ora che inizia un periodo decisivo nella corsa alla prossima Champions. Fosse stato per Scott, a Genova avrebbe continuato a giocare zoppicando, e contro la Roma avrebbe pure stretto i denti. Ora c’è l’Atalanta all’orizzonte, è il Napoli spera di riaverlo al meglio. Il club ha cominciato a parlare con gli agenti (attesi a marzo in città) del suo futuro e di un rinnovo prioritario per tutti. Anche per McTominay, sempre più innamorato del Napoli. Un legame forte, come la voglia di tornare in Champions e cancellare la delusione di questa stagione. Scott è pronto a riprendersi il Napoli sulle spalle. Come un anno fa. MCT

Fonte: Gazzetta dello Sport

