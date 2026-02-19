Marina Belotti: “Palladino erede di Gasp? Sì, sicuramente”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuta Marina Belotti del Corriere della Sera: “La gestione delle energie sarà il focus di Palladino in questi giorni. Aveva cambiato 8 pedine a Bruxelles contro l’Union SG, l’Atalanta non avrebbe neanche dovuto giocare questi playoff. E quindi questo errore non lo farà più. Qualche pedina la cambierà. Ovvio che Napoli e Borussia sono due partite importanti. Il Como sta lì in classifica al pari dell’atalanta, l’obiettivo è rincorrere la Roma, andare avanti in Coppa Italia, ma soprattutto entrare nelle prime sei posizioni europee. Palladino ha tirato le orecchie a Krstovic che ha dichiarato di volere la qualificazione Champions. Bisognerebbe capire quali cambi farà in vista del prossimo impegno contro il Borussia Dortmund. Krstovic più di Scamacca contro il Napoli? Mi aspetto molto di più Krstovic in attacco che sta facendo un 2026 incredibile. Ha un rendimento positivo, è attivo nelle transizioni offensive. Zalewski è stato uno dei più positivi nella sfida di Dortmund. Difficile chiudere il tridente, però Pasalic è andato meglio di Samardzic. E l’Atalanta punta molto sui calci piazzati. Il piede del croato può essere un fattore. L’Atalanta ha subito tanti gol nel primo tempo, parte sempre molto molle e prende imbucate nei primi otto minuti. L’Atalanta deve giocare questa partita contro il Napoli come se fosse una finale. Serve un altro approccio e serve che detti il ritmo dall’inizio. Palladino erede di Gasp? Si, sicuramente Palladino è molto ambizioso. Lo spogliatoio aveva perso un po’ di unità, ma Palladino ha fatto tanto in questi mesi. È riuscito a trovare stratagemmi come i giorni di riposo extra in caso di vittoria. Sa spronare la squadra e vuole superare anche la Roma. Penso che possa esserci un progetto a lungo termine per lui. L’unico dubbio può essere dettato dallo stesso Palladino in caso di una chiamata di qualche altra squadra. Lui è molto ambizioso”.

