Lukaku: il ritorno alla forma è lento, ma è in miglioramento

By Gabriella Calabrese
I tempi sono stati lunghi e forse, ne occorrerà altro, di tempo, ma tutti sanno quanto Romelu Lukaku si sia impegnato in questo periodo per poter rientrare in squadra. L’abbiamo visto in non più di qualche scampolo, ed era evidente che occorreva mettere tanta benzina nella gambe. Il quotidiano Il Mattino, oggi, scrive proprio dei tempi che gli occorrono e dei suoi miglioramenti: “Lukaku sta mostrando segnali di miglioramento importanti rispetto alle ultime settimane e questo significherà anche vederlo maggiormente in campo. Il ritorno alla forma migliore è lento, ma non fermo: anche Big Rom lo sa e i gol che stanno arrivando nei vari allenamenti stanno sicuramente trasformandosi in benzina verso il miglior recupero”. 

