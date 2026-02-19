NewsCalcioRassegna Stampa

Gautieri, ex Napoli: “Alisson? Giocatore di qualità e di grandi prospettive”

By Emilia Verde
L’ex calciatore del Napoli, Carmine Gautieri, ha parlato in un’intervista al Corriere dello Sport, soffermandosi tra le altre cose sul neo acquisto azzurro Alisson Santos. “Si è notato subito in campo un giocatore di qualità e di grandi prospettive. In un momento storico simile per il nostro campionato, con poca qualità soprattutto in zona gol, quando ti arriva un calciatore così forte lo noti subito. Non ha paura dell’uno contro uno, di calciare in porta, di attaccare l’area, di provarci. Mi ha colpito la postura del corpo: quando riceve palla, si mette già in posizione giusta per puntare l’avversario, cosa che da anni non si vedeva in Italia. Per me anche con l’Atalanta, a gara in corso o dall’inizio, può essere determinante: contro una squadra che accetta l’uno contro uno potrà di nuovo esaltarsi”.

