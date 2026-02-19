Fiorello, la frecciata a Pucci: “Faccio arrabbiare comici o pseudotali”

(Adnkronos) – “Si arrabbiano pure i comici o pseudotali…”. Fiorello, a La Pennicanza, ‘esplode’ con un passaggio che – non è difficile indovinare – si riferisce ad Andrea Pucci. Il comico, che ha rinunciato a partecipare al Festival di Sanremo 2026, ha ricevuto il tapiro d’oro da Striscia e al programma di Mediaset ha mostrato di non apprezzare granché l’imitazione di Fiorello: “Ha coronato la sua carriera facendo la mia imitazione. Simpaticissimo. Dai Fiore, non mollare, svegliati tutte le mattine alle quattro, goditi un po’ di più la vita…”, ha detto Pucci.

Factory della Comunicazione

A stretto giro, la replica pirotecnica di Fiorello. “La lista di gente che non mi saluterà più si è allungata tantissimo. Se si incazzano anche i comici o pseudotali sono entrato davvero tra gli stand up comedian… Si incazzano e rosicano tantissimo, visto che siamo in tema di Olimpiadi… far incazzare uno che fa il mio stesso mestiere è da medaglia d’oro…”, dice lo showman. “Ma questi, li chiamo così, chi hanno come ufficio stampa? L’ufficio stampa gli regala una zappa e loro se la danno sui piedi. Ma chi hai come ufficio stampa? Petrecca?”, dice riferendosi al dimissionario direttore di Rai Sport, finito nella bufera dopo la telecronaca della cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. “Non hanno un amico che li consigli? Un amico che gli dica ‘fai finta’… Non ce la fanno…”.

—

spettacoli

[email protected] (Web Info)