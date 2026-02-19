Europa League, ottavi di finale in vista per Lorenzo Lucca!

Tra Lorenzo Lucca e il Napoli l’amore non è mai sbocciato, nell’arco di pochi mesi si è passati dalle citazioni in napoletano ai riferimenti biblici, che hanno lasciato anche spazio alle polemiche social dei tifosi.

Factory della Comunicazione

L’ex centravanti partenopeo tuttavia, è vicino agli ottavi di Europa League.

Il suo Nottingham ha battuto 0-3 in trasferta i turchi del Fenerbahce vincendo così il primo atto della doppia sfida e mettendo nel cassetto il prossimo turno europeo.

Il centravanti è subentrato al 61′ minuto a risultato già acquisito per gli inglesi.