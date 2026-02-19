Lorenzo Lucca of Nottingham Forest Nottingham Forest v Wolverhampton Wanderers, Premier League, Football, City Ground, Nottingham, UK - 11 Feb 2026Nottingham City Ground United Kingdom EDITORIAL USE ONLY No use with unauthorised audio, video, data, fixture lists, club/league logos or live services. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxGRExMLTxCYPxROUxBULxUAExKSAxCHNxDENxINDxITAxPORxESPxSWExTURxMEXxCOLxVENxPERxECUxBRAxARGxCHIxURUxPARxPANxONLY Copyright: xRyanxBrowne/Shutterstockx 16540355af
NewsCalcioCalcio Estero

Europa League, ottavi di finale in vista per Lorenzo Lucca!

By Daniele Garofalo
0

Tra Lorenzo Lucca e il Napoli l’amore non è mai sbocciato, nell’arco di pochi mesi si è passati dalle citazioni in napoletano ai riferimenti biblici, che hanno lasciato anche spazio alle polemiche social dei tifosi.

Factory della Comunicazione

L’ex centravanti partenopeo tuttavia, è vicino agli ottavi di Europa League. 

Il suo Nottingham ha battuto 0-3 in trasferta i turchi del Fenerbahce vincendo così il primo atto della doppia sfida e  mettendo nel cassetto il prossimo turno europeo.

Il centravanti è subentrato al 61′ minuto a risultato già acquisito per gli inglesi.

Potrebbe piacerti anche
Conference League

Conference League – Fiorentina show: 3-0 allo Jagiellonia, Ottavi ipotecati

Senza categoria

Portici, le parole del Presidente dopo l’amichevole congiunta! – TMW

News

Vergara, i consigli di Bonucci – TMW

News

Verso Atalanta-Napoli, le parole di Marina Belotti- Corriere della Sera

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.