Conference League, Jagiellonia-Fiorentina 0-3! – Live

By Daniele Garofalo
0

Fiorentina che vede gli ottavi di Conference, battuti i polacchi del Jagiellonia 0-3, una trasferta che vale oro.

Di seguito il tabellino della gara:

JAGIELLONIA-FIORENTINA 0-3

Marcatori: 53′ Ranieri, 65′ Mandragora, 81′ rig. Piccoli

JAGIELLONIA (4-4-2): Abramowicz; Wojtuszek, Vital, Pelmard, Widowik; Pozo, Flach (60′ Drachal), Mazurek (91′ Kozlowski), Jozwiak (69′ Rallis); Bazdar (91′ Sylla), Imaz. Allenatore: Adrian Siemieniec.

FIORENTINA (4-3-3): Lezzerini; Fortini, Comuzzo, Ranieri (69′ Pongracic), Gosens; Ndour (84′ Balbo), Mandragora; Fabbian; Harrison (69′ Parisi), Piccoli, Fazzini. Allenatore: Paolo Vanoli.

Ammoniti: Fazzini, Mandragora, Lezzerini (F), Widowik (J)

 

